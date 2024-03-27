Стала известна степень серьёзности травмы Камавинга

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга прошёл обследование своей травмы. Напомним, хавбек получил повреждение в последнем матче сборной Франции против Чили.

Как сообщает журналист Марио Кортехана, Камавинга чувствует себя хорошо. Тесты показали небольшие проблемы с коленом. Источник считает, что француз сможет принять участие в ближайшей игре чемпионата Испании против «Атлетика» Бильбао.

21-летний Камавинга в нынешнем розыгрыше испанской Ла Лиги записал на свой актив одну результативную передачу. Ранее «Реал» опасался, что Эдуардо из-за травмы будет вынужден пропустить внушительный срок.