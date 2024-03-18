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Менди может заменить Люка Эрнандеса в сборной Франции

18 Марта 2024 • 11:12 Комментировать
Марсель
...
ПСЖ
31.03 21:45

Защитник «ПСЖ» Люка Эрнандес может не сыграть за сборную Франции в ближайших матчах. Во вчерашнем матче с «Монпелье» футболист был заменён. Главный тренер парижан Луис Энрике заявил, что отправил Эрнандеса на скамейку запасных из-за плохой физической формы.

Le Parisien сообщает, что у Люка небольшое повреждение. Ещё предстоит выяснить, насколько серьёзную травму получил защитник. По информации от источника, есть вероятность, что Эрнандеса в расположении сборной Франции заменит Ферлан Менди из мадридского «Реала».

Напомним, Люка прошлым летом перебрался из мюнхенской «Баварии» в «ПСЖ» за 45 миллионов евро. У француза оставался год по контракту с немецкой командой.

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