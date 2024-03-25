«Реал» активно следит за правым защитником сборной Англии

Мадридский «Реал» активно следит за ситуацией вокруг правого защитника сборной Англии. Речь идёт о Тренте Александере-Арнольде, который выступает за «Ливерпуль».

По информации от журналиста Маттео Моретто, англичанин в ближайшие недели планирует провести переговоры с руководством мерсисайдцев. Если у сторон возникнут разногласия по вопросу нового контракта, вполне вероятно, что Трент захочет уйти в мадридский «Реал».

В этом розыгрыше Английской премьер-лиги Александер-Арнольд отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Напомним, «Реал» также интересуется левым защитником «Баварии» Альфонсо Дэвисом.