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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Реал» активно следит за правым защитником сборной Англии

25 Марта 2024 • 15:04 Комментировать
Ливерпуль
...
Брайтон
31.03 16:00

Мадридский «Реал» активно следит за ситуацией вокруг правого защитника сборной Англии. Речь идёт о Тренте Александере-Арнольде, который выступает за «Ливерпуль».

По информации от журналиста Маттео Моретто, англичанин в ближайшие недели планирует провести переговоры с руководством мерсисайдцев. Если у сторон возникнут разногласия по вопросу нового контракта, вполне вероятно, что Трент захочет уйти в мадридский «Реал».

В этом розыгрыше Английской премьер-лиги Александер-Арнольд отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Напомним, «Реал» также интересуется левым защитником «Баварии» Альфонсо Дэвисом.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Трент Александер-Арнольд ещё теги

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