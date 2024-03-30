16-летний игрок разочаровался в «Реале»

Полузащитник молодёжного состава мадридского «Реала» Пауло Яго разочарован своим клубом.

16-летний футболист считает, что его талант не ценится в «королевском клубе» в достаточной степени. По информации Relevo, испанец уже попросил своё окружение подыскать ему другой проект, где на него будут рассчитывать.

Пауло Яго имеет опыт выступления за национальную сборную Испании в возрастных категориях до 17 лет, до 16 и до 15 лет. На счету игрока пока нет игр за основу или дубль мадридского гранда.

Летом прошлого года Яго заключил с «Реалом» контракт, рассчитанный до конца сезона-2024/25. В апреле атакующему хавбеку исполнится 17 лет.