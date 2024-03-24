Анчелотти объяснил, почему отказал сборной Бразилии

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти объяснил, почему отказался возглавлять сборную Бразилии. Напомним, именно итальянец был приоритетным кандидатом для «пентакампеоне» на замену Тите, который был уволен после чемпионата мира 2022 года.

«В Мадриде я чувствую себя очень хорошо. Я счастлив находиться здесь и работать в «Реале», – сказал Анчелотти в разговоре со Sky Sports.

Напомним, «Реал» в начале сезона продлил контракт с итальянским специалистом до лета 2026 года. В последних двух сезонах Анчелотти выиграл для «королевского клуба» все возможные трофеи, включая Лигу чемпионов. Сейчас команда лидирует в Ла Лиге с отрывом в 8 очков от «Барселоны».