Полузащитник «Реала» Пас: «Ди Мария и Дибала – мои любимые аргентинские игроки после Месси»

Футболист мадридского «Реала» Николас Пас рассказал, кто из звёзд сборной Аргентины вдохновляет его больше всех.

19-летний игрок уже решил, что будет выступать за аргентинскую национальную команду, хотя родился в Испании. Обсуждая нынешнюю сборную Аргентины, Пас отдельно отметил трёх игроков.

«Помимо Месси, который, конечно, находится в отдельной категории, мне всегда нравились Анхель ди Мария и Пауло Дибала. Они тоже левоногие игроки, как и я, и они обладают невероятными качествами. За ними очень приятно наблюдать», – сказал в интервью DSports Пас, пока не выступавший за главную сборную Аргентины, но имеющий опыт игры в молодёжной команде.