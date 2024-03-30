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Переговоры «Реала» с Мбаппе находятся на завершающей стадии

30 Марта 2024 • 23:57 Комментировать
Марсель
...
ПСЖ
1 3.30 X 3.85 2 2.05
Через 21 ч. 27 мин.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе вот-вот договорится с мадридским «Реалом».

Контракт француза с грандом Лиги 1 истекает в июне, поэтому «королевский клуб» подпишет звёздного игрока свободным агентом. По сообщениям инсайдера Фабрицио Романо, переговоры «Реала» с Мбаппе на текущий момент находятся на заключительной стадии. В скором времени стороны должны согласовать все условия сделки.

В активе Килиана Мбаппе 38 забитых мячей в 37 матчах за «ПСЖ» в нынешнем сезоне. В воскресенье команда Луиса Энрике сыграет на выезде против «Марселя» в матче 27-го тура французского чемпионата.

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