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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» сделает выгодное предложение Лунину слухи

20 Марта 2024 • 02:21 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
31.03 22:00

Голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин в скором времени получит предложение по новому контракту от своего клуба.

Руководство и тренерский штаб «сливочных» впечатлены игрой 25-летнего футболиста в текущем сезоне. По информации Relevo, «Реал» сделает Лунину «очень убедительное» предложение. Вероятность успешного исхода переговоров оценивается высоко, поскольку сам вратарь также хочет остаться.

Андрей Лунин провёл 23 матча за команду Карло Анчелотти в текущей кампании, пропустив 19 голов и десять раз сыграв «на ноль». Действующий договор игрока с грандом Ла Лиги рассчитан до середины 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Андрей Лунин

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