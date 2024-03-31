Инсайдер Романо рассказал о ситуации с Луниным в «Реале»

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо поделился информацией о ситуации с голкипером Андреем Луниным в «Реале». По данным журналиста, в мадридском клубе уверены в том, что с Луниным удастся договориться о новом контракте. «Сливочные» видят украинца частью своего проекта, даже если в следующем сезоне Тибо Куртуа снова будет основным вратарём.

Романо отмечает, что «Реал» уже подготовил для 25-летнего Лунина предложение по новому контракту.

В сезоне 2023/2024 Андрей Лунин провёл в различных клубных соревнованиях 23 матча, в которых пропустил 19 голов. Действующий контракт Лунина рассчитан до середины 2025 года.

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