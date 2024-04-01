Анчелотти раскрыл важный урок, который усвоил Беллингем

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти раскрыл важный урок, который усвоил звёздный полузащитник команды Джуд Беллингем.

«Беллингем очень быстро усвоил, что он должен делать, а именно – держать рот на замке», - сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, что недавно Беллингем заработал дисквалификацию за оскорбительные выражения в адрес арбитра. Из-за красной карточки англичанин пропустил два предыдущих матча «Реала» в Ла Лиге.

В воскресенье «Реал» обыграл на своём поле «Атлетик» из Бильбао со счётом 2:0. Оба гола на свой счёт записал бразильский нападающий Родриго.