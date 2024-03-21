Дисквалификацию Винисиуса не отменят

В последнем матче Ла Лиги против «Осасуны» нападающий «Реала» Винисиус Жуниор получил жёлтую карточку за неспортивное поведение. Как следствие, из-за перебора предупреждений бразилец пропустит ближайший матч Ла Лиги против «Атлетика».

Как сообщает Marca, «Реал» подал апелляцию на предупреждение Винисиуса. Клуб ссылался на то, что оскорбления в адрес игрока с трибун нужно считать «смягчающим фактором». Впрочем, комитет по проведению соревнований аргумент не принял – карточка, а с ней и дисквалификация, осталась в силе.

Матч «Реал» - «Атлетик» пройдёт в воскресенье, 31 марта.

Названо условие возможного ухода Винисиуса из «Реала»