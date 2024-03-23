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Чемпионат Испании. Ла Лига

Родриго признался, что общается с психологом

23 Марта 2024 • 14:59 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
31.03 22:00

Нападающий мадридского «Реала» Родриго рассказал, как справляется с критикой. Бразильский футболист признался, что почти год общается с психологом.

«Как я справляюсь с критикой? Я стараюсь не беспокоиться о том, что скажут люди. Нам нужно быть осторожными со своим ментальным здоровьем. Важно общаться с психологом. Я начал в марте прошлого года, но инициатором был мой отец. Сначала я не хотел этого делать из-за стереотипов. Пообщавшись с психологом, я понял, что это было правильное решение», – цитирует Родриго The Guardian.

23-летний Родриго в этом розыгрыше чемпионата Испании отметился 8 голами и 5 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Родриго

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