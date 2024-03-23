Родриго признался, что общается с психологом

Нападающий мадридского «Реала» Родриго рассказал, как справляется с критикой. Бразильский футболист признался, что почти год общается с психологом.

«Как я справляюсь с критикой? Я стараюсь не беспокоиться о том, что скажут люди. Нам нужно быть осторожными со своим ментальным здоровьем. Важно общаться с психологом. Я начал в марте прошлого года, но инициатором был мой отец. Сначала я не хотел этого делать из-за стереотипов. Пообщавшись с психологом, я понял, что это было правильное решение», – цитирует Родриго The Guardian.

23-летний Родриго в этом розыгрыше чемпионата Испании отметился 8 голами и 5 результативными передачами.