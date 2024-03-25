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«Лилль» требует 60 миллионов евро Йоро, но «Реал» надеется сбить ценник

25 Марта 2024 • 12:36 Комментировать
Лилль
...
Ланс
29.03 23:00

Французский «Лилль» повесил ценник на центрального защитника Ленни Йоро, который является одной из главных целей мадридского «Реала» на летнее трансферное окно. Как сообщает Diario AS, «доги» требуют 60 миллионов евро компенсации за 18-летнего футболиста.

В то же время источник утверждает, что требуемый ценник не устраивает мадридский «Реал». «Королевский клуб» хочет получить скидку за счёт того, что у француза летом 2025 года истекает контракт.

Йоро ранее также был связан с мюнхенской «Баварией» и лондонским «Челси». Недавно появились слухи, согласно которым, наиболее приоритетным вариантом для Лени является переход в «Реал».

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Реал Мадрид Лилль трансферы футбола - лето 2024 Лени Йоро ещё теги

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