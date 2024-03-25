«Реал» представил четвёртую форму

«Реал» презентовал свою четвёртую игровую форму. Она была разработана для клуба брендом Y-3 дизайнера Йодзи Ямамото. Форма выполнена в фиолетовом цвете.

Фото с официального сайта «Реала»

Кроме того, в новую коллекцию входят две вратарские формы – чёрная и оранжевая. Также бренд Y-3 при сотрудничестве с Adidas подготовил для болельщиков другую одежду и вещи – футболки, толстовки, сумки и так далее.

Отметим, что «Реал» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании. Вторую «Барселону» команда Карло Анчелотти опережает на восемь зачётных баллов.

Ближайший матч «Реал» проведёт 31 марта – против «Атлетика».