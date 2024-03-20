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Карвахаль: «Похоже, Мбаппе действительно может перейти в «Реал»

20 Марта 2024 • 02:48 Комментировать
Марсель
...
ПСЖ
31.03 21:45

Правый защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль признался, что ждёт перехода в клуб нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

25-летний француз не стал продлевать действующий контракт с парижанами, истекающий по окончании сезона. Переход форварда в «Реал» считается почти неизбежным, однако официально сделка ещё не подтверждена.

«Клуб ничего не говорил нам о Мбаппе, но, похоже, он и правда может присоединиться к нам этим летом. Было бы здорово видеть его здесь. В «Реале» должны играть лучшие, и Килиан – один из таких. Его переход будет важнейшей новостью не только для нашего клуба, но и для всей Ла Лиги», – заявил в интервью COPE Карвахаль.

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Евро-Футбол.Ру,
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