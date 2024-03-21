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«Реал» не намерен продавать Родриго, несмотря на приход Мбаппе

21 Марта 2024 • 01:48 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
31.03 22:00

Мадридский «Реал» не планирует расставаться с нападающим Родриго.

Бразильский футболист может потерять место в стартовом составе «сливочных» из-за прихода Килиана Мбаппе, который пополнит ряды команды с начала нового сезона. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Diario Sport, в «Реале» считают Родриго неприкасаемым, несмотря на подписание Мбаппе.

Интерес к 23-летнему бразильцу приписывается «Манчестер Юнайтед» и другим грандам Английской премьер-лиги. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 100 млн евро.

В текущей кампании Родриго записал на свой счёт 13 забитых мячей и восемь ассистов в 41 поединке за команду Карло Анчелотти.

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Евро-Футбол.Ру,
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