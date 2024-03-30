Модрич уйдёт, а Кроос останется? Анчелотти ответил на вопрос журналистов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о ситуации с истекающими контрактами двух возрастных полузащитников – Тони Крооса и Луки Модрича.

«Кроос останется, а Модрич уйдёт? Я не знаю. Я хорошо их вижу, сейчас они готовы играть. Они думают о ближайших матчах, а не о своём будущем», – сказал Анчелотти на пресс-конференции перед матчем с «Атлетиком» Бильбао.

Напомним, ранее авторитетный журналист Фабрицио Романо сообщил, что Тони Кроос близок к подписанию нового контракта с «Реалом». Что касается Модрича, хорват вполне может покинуть команду по окончании нынешнего сезона.