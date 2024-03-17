Йоро определился, за какой клуб хочет играть

Центральный защитник «Лилля» Лени Йоро определился с клубом, за который хочет выступать. По информации от Marca, ближайшим летом француз намерен перейти в мадридский «Реал».

Если верить источнику, «королевский клуб» хочет оформить трансфер молодого таланта за 30-40 миллионов евро. Подобный ценник вполне реален, ведь у 18-летнего футболиста летом будет оставаться год по контракту с «Лиллем».

Ранее Йоро связывали с такими клубами, как «Бавария», «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ», «Атлетико» и «Челси». Несмотря на это, французский защитник хочет выступать именно за мадридский «Реал».