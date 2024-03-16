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Мбаппе не ведёт переговоры с другими клубами – он хочет только в «Реал»

16 Марта 2024 • 22:38 Комментировать
Монпелье
...
ПСЖ
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Через 23 ч. 34 мин.

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе уже решил, где будет играть в следующем сезоне.

О переходе 25-летнего футболиста в мадридский «Реал» пока не объявлено официально, однако, по сведениям множества авторитетных ресурсов, это лишь дело времени. Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, звёздный француз точно не будет разговаривать с другими клубами – ему интересен только «Реал». Переговоры с мадридцами проходят в позитивном ключе, при этом стороны сохраняют спокойствие и никуда не торопятся.

Килиан Мбаппе достанется «Реалу» в качестве свободного агента. Контракт форварда с «ПСЖ» истекает по окончании текущего сезона.

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