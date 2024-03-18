14 игроков «Реала» вызваны в национальные сборные

Сразу 14 футболистов мадридского «Реала» были вызваны в национальные сборные.

Напомним, что на этой неделе сборные проведут свои матчи в рамках отборочных турниров и контрольных поединков. Отметим, на международную паузу стан «сливочных» покинут 14 игроков: Андрей Лунин (Украина), Браим Диас (Марокко), Арда Гюлер (Турция), Федерико Вальверде (Уругвай), Лука Модрич (Хорватия), Джуд Беллингем (Англия), Хоселу, Даниэль Карвахаль (оба – Испания), Антонио Рюдигер, Тони Кросс (оба – Германия), Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга (оба – Франция), Винисиус Жуниор, Родриго (оба – Бразилия). Стоит сказать, что в сборную Бразилии был вызван Эндрик, который сейчас выступает за «Палмейрас», но летом присоединится к «Реалу».