Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

14 игроков «Реала» вызваны в национальные сборные

18 Марта 2024 • 15:09 Комментировать
Реал Мадрид
...
Атлетик Б
31.03 22:00

Сразу 14 футболистов мадридского «Реала» были вызваны в национальные сборные.

Напомним, что на этой неделе сборные проведут свои матчи в рамках отборочных турниров и контрольных поединков. Отметим, на международную паузу стан «сливочных» покинут 14 игроков: Андрей Лунин (Украина), Браим Диас (Марокко), Арда Гюлер (Турция), Федерико Вальверде (Уругвай), Лука Модрич (Хорватия), Джуд Беллингем (Англия), Хоселу, Даниэль Карвахаль (оба – Испания), Антонио Рюдигер, Тони Кросс (оба – Германия), Орельен Тчуамени, Эдуардо Камавинга (оба – Франция), Винисиус Жуниор, Родриго (оба – Бразилия). Стоит сказать, что в сборную Бразилии был вызван Эндрик, который сейчас выступает за «Палмейрас», но летом присоединится к «Реалу».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Палмейрас Родриго Лука Модрич Тони Кроос Хоселу Даниэль Карвахаль Антонио Рюдигер Браим Диас Андрей Лунин Винисиус Жуниор Эдуардо Камавинга Эндрик Джуд Беллингем Арда Гюлер Орельен Тчуамени ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 18 Марта
14:30
Перес хочет переманить в «Реал» нападающего «Манчестер Юнайтед» 1
11:12
Менди может заменить Люка Эрнандеса в сборной Франции
17 Марта
18:15
Пике сравнил победы «Барселоны» и «Реала» 1
12:10
Йоро определился, за какой клуб хочет играть
16 Марта
22:38
Мбаппе не ведёт переговоры с другими клубами – он хочет только в «Реал»
00:39
Анчелотти: «Думаю, Куртуа и Милитао будут доступны для игры с «Атлетиком» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД АТЛЕТИК Б
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Игроки «Ливерпуля» выбрали замену Клоппу Мбаппе публично ответил на предложение перейти в «Арсенал» Анчелотти – об ударе Гюлера с центра поля: «Только великий талант увидит такую возможность» Суперкомпьютер вычислил фаворита Лиги чемпионов в сезоне-2023/24 «Манчестер Юнайтед» хочет купить трёх игроков «Барселоны» - известны все имена «Барселона» удивит громким трансфером – известно имя звёздного новичка Мбаппе дал важное обещание «ПСЖ» В «Реале» хотят уберечь своих игроков от повторения судьбы Педри Почему «Спартаку» выгоднее вылететь от «Зенита» в Кубке России «Реал» - шестой, «Арсенал» - главный аутсайдер: шансы команд на победу в Лиге чемпионов
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «Наполи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:1 «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Фанаты «Барселоны» желают смерти звезде «Реала» - известно имя
Спортивные новости
СКА уступил «Автомобилисту» в первом матче второго раунда плей-офф КХЛ Чесноков: Если выпрыгнет чудовище и откусит Алькарасу «одно место», тогда он может проиграть Медведеву Канарейкин объяснил, за счёт чего «Металлург» добился победы над «Спартаком» «Металлург» разобрался со «Спартаком» в первом матче второго раунда Кубка Гагарина Селиваненко высказался о предстоящем матче Медведев - Алькарас Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Марта
15:10 · Испания. Ла Лига
Кристенсен не поедет в расположение сборной Дании из-за травмы
15:09 · Испания. Ла Лига
14 игроков «Реала» вызваны в национальные сборные
14:30 · Англия. Премьер-лига
Перес хочет переманить в «Реал» нападающего «Манчестер Юнайтед» 1
14:16 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» приняли решение по будущему Канселу
14:10 · Испания. Ла Лига
Селюк: «Мне смешно от того, что вся страна празднует гол Захаряна команде, которая вылетит»
14:08 · Англия. Премьер-лига
Известна позиция игроков «Манчестер Юнайтед» по Гринвуду
13:58 · Испания. Ла Лига
Раскрыта амбициозная цель Вальверде в «Реале» 1
13:00 · Испания. Ла Лига
Хави: «Посвящаем победу над «Атлетико» Канселу»
12:52 · Испания. Ла Лига
Хави: «Форт отлично сыграл против «Атлетико» 1
12:46 · Испания. Ла Лига
Хави не исключает победу «Барселоны» в Ла Лиге 2
12:40 · Испания. Ла Лига
Фелиш – о победе 3:0 над «Атлетико»: «Они не проигрывали дома весь сезон»
12:17 · Испания. Ла Лига
Три испанских клуба хотят подписать Кейлора Наваса
11:58 · Испания. Ла Лига
Хави: «Возможно, Левандовски провёл свой лучший матч за «Барселону»
11:47 · Испания. Ла Лига
Хави прокомментировал игру Фелиша в матче с «Атлетико»
11:43 · Испания. Ла Лига
Левандовски: «С «ПСЖ» мы сыграем в таком же стиле, как и с «Атлетико»
Все новости
Рекомендуем