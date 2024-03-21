Романо: «Реал» и Мбаппе достигли соглашения по зарплате»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе становится всё ближе к переходу в мадридский «Реал».

Француз достанется гранду Ла Лиги в качестве свободного агента, поскольку его действующий контракт с «ПСЖ» истекает в июне. Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, «Реал» уже достиг договорённости с Мбаппе по зарплате. Звёздный 25-летний футболист будет зарабатывать примерно столько же, сколько Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем.

Ранее в СМИ отмечалось, что «Реал» – единственный претендент на Килиана Мбаппе. Форвард решительно намерен переехать в Мадрид и не станет рассматривать другие варианты продолжения карьеры.