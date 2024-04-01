«Реал» продлил беспроигрышную серию в Ла Лиге до 24 матчей

31 марта мадридский «Реал» принимал у себя дома «Атлетик» Бильбао в рамках матча 30-го тура испанской Ла Лиги.

Команда Карло Анчелотти одержала уверенную победу на своем поле, забив два безответных мяча.

Данный результат позволил «Реалу» продлить свою беспроигрышную серию в чемпионате Испании до 24 матчей. В этих встречах «сливочные» одержали 18 побед и шесть раз поделили очки со своими соперниками.

После 30 туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, имея в активе 75 очков. Отрыв команды столичного коллектива от идущей на второй строчке «Барселоны» составляет восемь баллов.