Винисиус: «Очень важно, чтобы Эндрик в «Реале» слушал опытных партнёров»

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор поделился ожиданиями от того, как сложится первый сезон Эндрика на «Сантьяго Бернабеу». Напомним, 17-летний бразилец присоединится к команде Карло Анчелотти ближайшим летом.

«Очень важно, чтобы Эндрик в «Реале» слушал опытных партнёров. Надеюсь, он продолжит развиваться. Это топ-игрок и отличный парень. Я ожидаю, что он будет прогрессировать и прогрессировать. Он должен прибыть в «Реал» и быть готовым оказать влияние на команду», – цитирует Винисиуса журналист Фабрицио Романо.

Вчера Эндрик забил в ворота сборной Англии и принёс Бразилии минимальную победу на «Уэмбли» (1:0).