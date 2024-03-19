Кроос ответил, покинет ли сборную Германии после Евро-2024

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос получил вопрос от журналистов касательно своего будущего в сборной Германии. Напомним, хавбек вернулся в «бундестим» как минимум на Евро-2024.

«Покину ли я команду после чемпионата Европы? Я пока не думал об этом. Многие вещи о будущем ещё неизвестны. У меня нет даже контракта с клубом на следующий сезон. Сперва я хотел бы решить именно эту проблему», – сказал Кроос на пресс-конференции.

Напомним, Кроос ушёл из сборной Германии в 2021 году, но недавно принял решение вернуться. Со своей национальной командой Тони выигрывал чемпионат мира в 2014 году.