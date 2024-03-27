В «Реале» считают, что Эндрик сможет сходу побороться за место в основе

В мадридском «Реале» уверены, что юному Эндрику не потребуется длительная адаптация в европейском футболе.

Бразилец, ныне выступающий за «Палмейрас», пополнит ряды «сливочных» в июле, когда отметит 18-летие. По сведениям Relevo, Эндрик станет полноценным игроком первой команды с первого дня пребывания в «Реале». Восходящую звезду не будут отправлять в дубль для адаптации, а также не отпустят в аренду.

На счету Эндрика 14 забитых мячей и одна результативная передача в 38 матчах бразильской Серии А. Недавно форвард забил свой дебютный гол за сборную Бразилии, поразив ворота Англии, а уже в следующей встрече отметился точным ударом и во встрече с Испанией.