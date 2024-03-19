Джо Коул призвал «Челси» пригласить Модрича и Крооса

Бывший игрок лондонского «Челси» Джо Коул призвал руководство «синих» пригласить полузащитника мадридского «Реала» Луку Модрича, который летом может покинуть свою команду на правах свободного агента.

«Я бы искал опытных футболистов для того, чтобы задать тон. У Луки Модрича истекает контракт с «Реалом». Вполне вероятно, что он хотел бы вернуться в АПЛ на сезон. То же самое касается Тони Крооса, который может попробовать свои силы в Англии», – цитирует Коула журналист Саймон Филлипс.

Напомним, Модрич ранее выступал в Премьер-лиге в составе лондонского «Тоттенхэма». Летом 2011 года хорват мог перейти в «Челси», но «шпоры» заблокировали сделку.