Назван минимальный ценник Лукаку, которого намерен продать «Челси»

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку, арендованный «Ромой», может быть продан в межсезонье.

30-летний футболист вряд ли продолжит выступления за римлян, поскольку клубу будет трудно удовлетворить трансферный запрос «Челси», а вариант с повторной арендой не устраивает лондонцев. Как отмечает TMW, грядущим летом «синим» необходимо заработать не менее 46 млн евро на продаже Лукаку, чтобы избежать чистого убытка с учётом всех затрат на покупку и зарплату бельгийца. «Челси» также грозит наказание от Премьер-лиги за превышение допустимой суммы убытков, что делает потребность в скором расставании с форвардом ещё более острой.

Отмечается, что даже попадание в Лигу чемпионов не поможет «Роме» провернуть трансфер Ромелу Лукаку, учитывая все обстоятельства, в то время как переезд в Саудовскую Аравию по-прежнему не интересует самого нападающего.