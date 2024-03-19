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Летом Азар вернётся на «Стэмфорд Бридж»

19 Марта 2024 • 15:38 Комментировать
Челси
...
Бёрнли
30.03 18:00

Бывший футболист лондонского «Челси» Эден Азар снова сыграет на домашней арене «синих» – «Стэмфорд Бридж». Об этом сообщает Standard Sport.

По информации источника, 9 июня в Лондоне состоится товарищеский матч между сборной мира и сборной Англии, которой будет руководить Фрэнк Лэмпард. Одним из участников сборной мира станет 33-летний Азар.

Сообщается, что вырученные денежные средства с продажи билетов пойдут на помощь детям.

Напомним, Азар выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год и за это время дважды смог стать чемпионом Англии. Помимо этого, в составе «синих» Азар два раза выиграл Лигу Европы и по одному разу завоевал Кубок Англии и Кубок лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Эден Азар

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