Летом Азар вернётся на «Стэмфорд Бридж»

Бывший футболист лондонского «Челси» Эден Азар снова сыграет на домашней арене «синих» – «Стэмфорд Бридж». Об этом сообщает Standard Sport.

По информации источника, 9 июня в Лондоне состоится товарищеский матч между сборной мира и сборной Англии, которой будет руководить Фрэнк Лэмпард. Одним из участников сборной мира станет 33-летний Азар.

Сообщается, что вырученные денежные средства с продажи билетов пойдут на помощь детям.

Напомним, Азар выступал за «Челси» с 2012 по 2019 год и за это время дважды смог стать чемпионом Англии. Помимо этого, в составе «синих» Азар два раза выиграл Лигу Европы и по одному разу завоевал Кубок Англии и Кубок лиги.