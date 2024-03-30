Почеттино: «Мы знаем, почему у нас так много травм, но пока не можем объяснить»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о ситуации с травмами. Напомним, в настоящий момент в лазарете «синих» пребывает 12 футболистов. Большую часть сезона команде не могли помочь важные игроки, включая капитана Риса Джеймса.

«Мы знаем, почему у нас так много травм, но пока не можем объяснить. Возможно, однажды мы сможем всё рассказать, но сейчас нам нужно быть спокойными и сильными. У нас отличная организация и мы пытаемся решить проблемы», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

«Челси» занимает десятую строчку в Английской премьер-лиге. Скоро команда также сыграет в полуфинале Кубка Англии против «Манчестер Сити».