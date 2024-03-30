Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Почеттино: «Мы знаем, почему у нас так много травм, но пока не можем объяснить»

30 Марта 2024 • 12:38 Комментировать (1)
Челси
...
Бёрнли
1 1.30 X 6.00 2 9.50
Через 4 ч. 27 мин.

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о ситуации с травмами. Напомним, в настоящий момент в лазарете «синих» пребывает 12 футболистов. Большую часть сезона команде не могли помочь важные игроки, включая капитана Риса Джеймса.

«Мы знаем, почему у нас так много травм, но пока не можем объяснить. Возможно, однажды мы сможем всё рассказать, но сейчас нам нужно быть спокойными и сильными. У нас отличная организация и мы пытаемся решить проблемы», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

«Челси» занимает десятую строчку в Английской премьер-лиге. Скоро команда также сыграет в полуфинале Кубка Англии против «Манчестер Сити».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино

Новости по матчу

Сегодня, 30 Марта
11:54
Почеттино: «Мы хотим выиграть АПЛ, однажды это произойдёт»
03:22
Почеттино: «Я не знаю, сыграет ли Рис Джеймс в этом сезоне»
02:22
Челси - Бёрнли: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:58
Почеттино: «Челси» заслуживает место в четвёрке»
29 Марта
19:33
Прогноз на точный счёт матча Челси — Бёрнли АПЛ — 30 марта 2024
00:00
Ставка и прогноз на матч Челси — Бёрнли АПЛ — 30 марта 2024
28 Марта
19:39
Бёли отстранят от управления «Челси» через три года
16:06
Почеттино прокомментировал оскорбления в адрес Стерлинга
15:58
Почеттино: «Лавия очень расстроен из-за травмы»
15:53
Почеттино высказался о состоянии Чилуэлла
14:49
«Челси» готов побороться за Родриго
03:23
Лавия прокомментировал травму, из-за которой выбыл до конца сезона
27 Марта
23:57
Назван минимальный ценник Лукаку, которого намерен продать «Челси»
22:42
«Челси» порадовал фанатов новостью о Палмере
22:33
Мадуэке: «Стерлинга критикуют незаслуженно»
16:09
Лавия не сыграет в этом сезоне
13:48
Романо дал понять, что «Челси» ищет нового центрального защитника
00:36
Казадеи хочет уйти из «Челси» – интерес проявляют клубы Серии А
26 Марта
19:18
Сунесс подверг критике некоторых футболистов «Челси»
14:29
Сунесс призвал взять Стерлинга на Евро-2024
14:28
«Челси» может пригласить Хави
14:18
«Бавария» вышла на связь с представителями защитника «Челси»
13:42
Романо: «Челси» не хочет переплачивать за Осимхена»
12:59
Соседи из Лондона поспорят с «Арсеналом» за Диоманде
12:10
Фердинанд: «Думаю, Галлахер заслуживает находиться в сборной Англии»
10:48
«Челси» - «Бёрнли»: прогноз и ставки БК Pinnacle
19 Марта
22:48
Гранды Премьер-лиги поспорят за бразильского защитника
15:38
Летом Азар вернётся на «Стэмфорд Бридж»
14:07
Джо Коул призвал «Челси» пригласить Модрича и Крооса
18 Марта
15:19
Чуквуэмека: «Думаю, Стерлинг точно справится с критикой»
10:41
Стерлинг извинился перед болельщиками «Челси»
17 Марта
15:44
Хассельбайнк: «Сезон «Челси» проходит ужасно»
01:51
Саутгейт рассказал, ждёт ли возвращения Риса Джеймса в сборную к Евро-2024
01:22
«Челси» заработал больше 4 млн евро на Брое
15 Марта
23:56
Почеттино рассказал, за что Саутгейт ценит Галлахера
23:46
Ливраменто: «Люблю «Челси», но решение покинуть клуб было правильным»
14 Марта
12:50
Чилуэлл должен вернуться в строй совсем скоро
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЧЕЛСИ БЁРНЛИ
Реклама, fon.bet
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Манчестерский Иппатий
30 Марта 2024 в 13:16
Неужели стали филиалом МИ-6?
Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще Маттеус назвал самую сильную команду мира - это не «Манчестер Сити» и «Реал» Ромеу уволен из «Барселоны» Гвардиола хочет купить полузащитника «Барселоны» за 100 миллионов евро Зидан может возглавить топ-клуб - известно название «Ливерпуль» сделал предложение по звезде «Реала» - названа сумма Месси собрался ещё за одним Кубком Америки: Жеребьёвка проложила Аргентине прямой путь в финал Стало известно, когда Гвардиола уйдёт из «Манчестер Сити» Хаби Алонсо покинет «Байер» только ради одного клуба В «Манчестер Юнайтед» определились с новым тренером
Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще Роналду в печали: Португалия отхватила поражение от Словении
Спортивные новости
Канарейкин назвал игрока-открытие этого сезона в КХЛ Медведев разгромно проиграл Синнеру в полуфинале турнира в Майами Канарейкин — об игре «Автомобилиста»: «Всё сбалансировано, нет перекосов ни в одну, ни в другую сторону» Экс-тренер сборной России не верит в переход Федотова в «Филадельфию» Вратарь московского ЦСКА продолжит карьеру в США Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
30.03.24 в 15:30
Ньюкасл Ньюкасл
Вест Хэм Вест Хэм
1.61 4.20 4.50
Видео
30.03.24 в 18:00
Тоттенхэм Тоттенхэм
Лутон Таун Лутон Таун
1.26 6.20 8.20
Видео
30.03.24 в 18:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Фулхэм Фулхэм
3.55 4.00 1.82
Видео
30.03.24 в 18:00
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
2.38 3.45 2.70
Видео
30.03.24 в 18:00
Борнмут Борнмут
Эвертон Эвертон
2.01 3.45 3.45
Видео
30.03.24 в 18:00
Челси Челси
Бёрнли Бёрнли
1.30 5.40 7.80
Видео
30.03.24 в 20:30
Астон Вилла Астон Вилла
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.66 3.90 4.60
Видео
30.03.24 в 23:00
Брентфорд Брентфорд
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.65 3.40 2.46
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Марта
13:09 · Англия. Премьер-лига
«Арсеналу» нравится Фергюсон, но есть одна проблема
12:46 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «После финала Кубка лиги я сказал Майну, что его время обязательно наступит»
12:44 · Англия. Премьер-лига
Названо имя самого дорогого вратаря мира - его хочет купить «Манчестер Юнайтед»
12:38 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Мы знаем, почему у нас так много травм, но пока не можем объяснить» 1
12:13 · Англия. Премьер-лига
Мессиньо может перейти в «Арсенал»
11:54 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Мы хотим выиграть АПЛ, однажды это произойдёт»
11:17 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» заплатит 15 миллионов евро за преемника Клоппа
10:42 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу встал на защиту Дрэгушина, который провалил матч с «Фулхэмом»
10:35 · Англия. Премьер-лига
Артета оценил эффективность Хаверца в центре нападения
09:46 · Англия. Премьер-лига
«Реал» хочет переманить Трента, воспользовавшись уходом Клоппа 1
09:01 · Англия. Премьер-лига
Клопп оценил работу де Дзерби в «Брайтоне»
08:48 · Англия. Премьер-лига
Сунесс считает, что решение Клоппа может помешать «Ливерпулю» стать чемпионом
04:12 · Англия. Премьер-лига
Куанса: «Ты не ошибёшься, если просто послушаешь ван Дейка»
03:22 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Я не знаю, сыграет ли Рис Джеймс в этом сезоне»
03:12 · Англия. Премьер-лига
Родри: «Матч с «Арсеналом» не будет решающим, но он очень важен»
Все новости
Рекомендуем