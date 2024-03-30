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Почеттино: «Челси» заслуживает место в четвёрке»

30 Марта 2024 • 01:58 Комментировать
Челси
...
Бёрнли
1 1.30 X 6.00 2 9.50
Через 14 ч. 45 мин.

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино считает, что его команда должна находиться гораздо выше в турнирной таблице.

Лондонцы занимают 11-ю строчку в Премьер-лиге с 39 набранными очками после 27 сыгранных матчей. Отставание от «Астон Виллы», занимающей четвёртую позицию, составляет 17 баллов при двух играх в запасе у «синих». 

«Сегодня в футболе мы часто говорим о новых технологиях и данных. Если вы посмотрите на все параметры, которые используются в телевидении, на радио, в газетах, то увидите, что мы должны быть в четвёрке лидеров. Но нас там нет, потому что мы можем нанести 20 неточных ударов, как в матче с «Лестером», а соперник забьёт дважды при одном попадании в створ. Таков футбол.

Все эти данные означают, что у нас всё хорошо. А то, что нам нужно улучшить, – это мелкие детали, которые улучшаются со временем, когда игроки привыкают друг к другу», – цитирует Telegraph Почеттино.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино

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