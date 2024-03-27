Мадуэке: «Стерлинга критикуют незаслуженно»

Вингер «Челси» Нони Мадуэке высказался в защиту своего товарища по команде Рахима Стерлинга.

По словам 22-летнего игрока, болельщикам следует проявить больше уважения к Стерлингу, который нередко подвергается критике.

«Я не имею права запрещать кому-либо выражать собственное мнение, но и у меня есть своё. Рахим – один из моих товарищей по команде, и я считаю критику в его адрес слишком резкой и несправедливой. Наша задача – высказывать своё мнение и пытаться изменить положение дел», – цитирует Daily Mail Мадуэке.

30 марта «Челси» примет на своём поле «Бёрнли» в рамках Английской премьер-лиги.