Фердинанд: «Думаю, Галлахер заслуживает находиться в сборной Англии»

Бывший центральный защитник сборной Англии Рио Фердинанд высказался об уровне Конора Галлахера из лондонского «Челси». Рио считает, что полузащитник вполне заслужил своё место в составе «трёх львов».

«Мне нравится Галлахер. Думаю, он заслуживает находиться в сборной Англии. Только я не понимаю, почему на его позиции не играет Фил Фоден», – цитирует Фердинанда журналист Саймон Филлипс.

Напомним, Галлахер в этом сезоне является одним из ключевых игроков «Челси», но руководство может продать игрока летом из-за разногласий по новому контракту. На счету Конора два гола и пять ассистов в нынешнем розыгрыше АПЛ.