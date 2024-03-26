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Фердинанд: «Думаю, Галлахер заслуживает находиться в сборной Англии»

26 Марта 2024 • 12:10 Комментировать
Челси
...
Бёрнли
30.03 18:00

Бывший центральный защитник сборной Англии Рио Фердинанд высказался об уровне Конора Галлахера из лондонского «Челси». Рио считает, что полузащитник вполне заслужил своё место в составе «трёх львов».

«Мне нравится Галлахер. Думаю, он заслуживает находиться в сборной Англии. Только я не понимаю, почему на его позиции не играет Фил Фоден», – цитирует Фердинанда журналист Саймон Филлипс.

Напомним, Галлахер в этом сезоне является одним из ключевых игроков «Челси», но руководство может продать игрока летом из-за разногласий по новому контракту. На счету Конора два гола и пять ассистов в нынешнем розыгрыше АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сборная Англии Рио Фердинанд Конор Галлахер ещё теги

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