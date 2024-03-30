Палмер – о ничьей с «Бёрнли»: «Это недопустимо»

Полузащитник лондонского «Челси» Коул Палмер прокомментировал итог матча против «Бёрнли» (2:2).

Коллектив Маурисио Почеттино не смог добыть победу в домашнем матче Премьер-лиги, играя в большинстве с 40-й минуты. Автором обоих голов в составе «синих» стал Палмер.

«Это было плохо. Недопустимый результат, особенно если учесть, что соперники остались вдесятером. Нам стало слишком комфортно. Это всё та же история, что и обычно – мы убиваем себя сами. Нам нужно совершенствоваться. С такой непоследовательностью мы не сможем ничего добиться», – приводит журналист Бен Джейкобс послематчевые высказывания автора дубля.