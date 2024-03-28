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«Челси» готов побороться за Родриго

28 Марта 2024 • 14:49 Комментировать
Челси
...
Бёрнли
1 1.30 X 5.80 2 9.00
30.03 18:00

«Челси» готов побороться за нападающего «Реала» Родриго. Об этом сообщает Todofichajes.

Ранее сообщалось, что интерес к 23-летнему бразильцу проявляет целый ряд английских клубов, а также «ПСЖ».

В текущем сезоне Родриго провёл за «Реал» 41 матч, забил 13 голов и отдал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 100 миллионов евро.

После 27  проведённых встреч в текущем розыгрыше АПЛ «Челси» расположился на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 39 очков. Свой следующий матч «синие» проведут в субботу, 30 марта, против «Бёрнли». Эта игра начнётся в 18:00 по московскому времени.

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