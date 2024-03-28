«Челси» готов побороться за Родриго

«Челси» готов побороться за нападающего «Реала» Родриго. Об этом сообщает Todofichajes.

Ранее сообщалось, что интерес к 23-летнему бразильцу проявляет целый ряд английских клубов, а также «ПСЖ».

В текущем сезоне Родриго провёл за «Реал» 41 матч, забил 13 голов и отдал восемь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Бразилии в 100 миллионов евро.

После 27 проведённых встреч в текущем розыгрыше АПЛ «Челси» расположился на 11-м месте в турнирной таблице, набрав 39 очков. Свой следующий матч «синие» проведут в субботу, 30 марта, против «Бёрнли». Эта игра начнётся в 18:00 по московскому времени.