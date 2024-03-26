Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес может стать новым наставником лондонского «Челси».

Как утверждает HITC, боссам «синих» синих нравится работа испанского специалиста. Напомним, ранее Хави объявил о своем уходе из «Барселоны» в конце текущего сезона.

Ранее сообщалось, что в услугах 44-летнего тренера заинтересован «Ньюкасл».

На данный момент «Челси» находится на 11-й строчке в турнирной таблице Английской премьер-лиги, набрав 39 очков. Сейчас наставником команды является аргентинец Маурисио Почеттино.

30 марта «Челси» примет на своем поле «Бёрнли». Начало матча 30-го тура АПЛ запланировано на 18:00 по мск.