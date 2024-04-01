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Лебёф – о «Челси»: «Вот что получается, когда пытаешься построить команду без опытных игроков»

01 Апреля 2024 • 21:24 Комментировать
Челси
2:2
Бёрнли

Франк Лебёф, бывший игрок лондонского «Челси» назвал причину бед «синих», которые преследуют клуб вот уже второй сезон кряду. Дело в том, что у «Челси» - нехватка игроков с опытом, считает Лебёф в эфире ESPN.

«Мне надоело это повторять: вы не можете ничего построить без опытных игроков. Вот что получается, когда пытаешься построить команду из игроков академии. Руководство развалило клуб. Как его восстановить? Даже и не знаю, на это уйдёт очень много времени», - делится переводом телеграм-канал «Английский акцент».

Ранее, напомним, «Челси» не смог победить дома одного из главных аутсайдеров сезона АПЛ – «Бёрнли». В итоге лондонский клуб продолжает занимать место в середине таблицы, у команды лишь 40 очков и 11 строчка.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Франк Лебёф

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