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Сунесс подверг критике некоторых футболистов «Челси»

26 Марта 2024 • 19:18 Комментировать
Челси
...
Бёрнли
30.03 18:00

Экс-наставник «Ливерпуля» Грэм Сунесс поделился мнением о некоторых футболистах «Челси».

«Энцо Фернандес, Мойсес Кайседо… Сейчас они не похожи на игроков, которые стоят 100 миллионов фунтов. Им нужно совершенствоваться. Николас Джексон тоже должен становиться лучше», – приводит слова специалиста Metro.

Тренер добавил, что данные игроки хоть и молоды, но должны уже себя начать проявлять и становиться лидерами команды. По мнению Сунесса, если это не произойдёт, то руководству клуба стоит об этом задуматься.

К слову, коллектив Маурисио Почеттино после 27 туров в чемпионате Англии располагается на 11-й позиции турнирной таблицы, заработав 39 баллов.


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Евро-Футбол.Ру,
Челси АПЛ Грэм Сунесс Энцо Фернандес Мойсес Кайседо Николас Джексон ещё теги

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