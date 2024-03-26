Сунесс подверг критике некоторых футболистов «Челси»

Экс-наставник «Ливерпуля» Грэм Сунесс поделился мнением о некоторых футболистах «Челси».

«Энцо Фернандес, Мойсес Кайседо… Сейчас они не похожи на игроков, которые стоят 100 миллионов фунтов. Им нужно совершенствоваться. Николас Джексон тоже должен становиться лучше», – приводит слова специалиста Metro.

Тренер добавил, что данные игроки хоть и молоды, но должны уже себя начать проявлять и становиться лидерами команды. По мнению Сунесса, если это не произойдёт, то руководству клуба стоит об этом задуматься.

К слову, коллектив Маурисио Почеттино после 27 туров в чемпионате Англии располагается на 11-й позиции турнирной таблицы, заработав 39 баллов.