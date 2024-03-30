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Мудрик – в основе «Челси» на матч АПЛ с «Бёрнли»

30 Марта 2024 • 17:01 Комментировать
Челси
1:0
Бёрнли
1 1.30 X 6.00 2 9.50
1-й тайм

В одном из субботних матчей чемпионата Англии «Челси» будет принимать «Бёрнли». Рулевой лондонской команды Маурисио Почеттино принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Петрович, Гюсто, Дисаси, Бадьяшиль, Кукурелья, Кайседо, Энцо Фернандес, Галлахер, Палмер, Мудрик, Джексон.

Матч между «Челси» и «Бёрнли» стартует в 18600 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Стэмфорд Бридж» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
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ЧЕЛСИ БЁРНЛИ
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