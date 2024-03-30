Мудрик – в основе «Челси» на матч АПЛ с «Бёрнли»

В одном из субботних матчей чемпионата Англии «Челси» будет принимать «Бёрнли». Рулевой лондонской команды Маурисио Почеттино принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Петрович, Гюсто, Дисаси, Бадьяшиль, Кукурелья, Кайседо, Энцо Фернандес, Галлахер, Палмер, Мудрик, Джексон.

Матч между «Челси» и «Бёрнли» стартует в 18600 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Стэмфорд Бридж» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

На текущий момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.