Почеттино: «Лавия очень расстроен из-за травмы»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино высказался об очередной травме полузащитника Ромео Лавии, из-за которой бельгиец пропустит остаток сезона.

«Лавия очень расстроен. Ситуация действительно тяжёлая. Он сыграл всего 30 минут после того, как к нам присоединился. Когда клуб оформил трансфер, Ромео прибыл с проблемами из «Саутгемптона». Вскоре он был готов, но затем постоянно получал новые травмы», – сказал Почеттино на пресс-конференции.

Напомним, Лавия летом обошёлся «Челси» в сумму свыше 60 миллионов евро. «Пенсионеры» приложили большие усилия для того, чтобы выиграть гонку за полузащитником у «Ливерпуля».