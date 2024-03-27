Лавия не сыграет в этом сезоне

Полузащитник лондонского «Челси» Ромео Лавия больше не сыграет в этом сезоне. По информации от официального сайта «синих», бельгийский хавбек получил рецидив травмы бедра и не сможет восстановиться в ближайшие недели.

Напомним, Лавия в нынешнем сезоне провёл всего несколько минут в матче против «Кристал Пэлас» в декабре. В этом поединке бельгиец травмировал бедро и с тех пор не выходил на поле. До декабрьской игры против «орлов» полузащитник также отсутствовал из-за других проблем со здоровьем.

«Челси» прошлым летом приложил серьёзные усилия ради того, чтобы выиграть гонку за Лавией у «Ливерпуля». «Пенсионеры» заплатили за полузащитника свыше 60 миллионов евро компенсации.