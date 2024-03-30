«Челси» лидирует в АПЛ – по заработанным пенальти

«Челси» лидирует в чемпионате Англии – эту фразу наверняка хотел бы услышать каждый фанат лондонской команды. Но ситуация такова, что на текущий момент «пенсионеры» располагаются лишь на 11-й строчке в турнирной таблице.

При этом «Челси» может похвастаться лидерством по такому необычному показателю, как заработанные пенальти. «Пенсионеры» в этом сезоне заработали уже девять одиннадцатиметровых. Никто в Премьер-лиге пока не заработал больше, на что указывает TNT Sports.

В субботу «Челси» забил гол с пенальти в ворота «Бёрнли». Следить за игрой можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.