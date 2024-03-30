Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» лидирует в АПЛ – по заработанным пенальти

30 Марта 2024 • 19:10 Комментировать (2)
Челси
2:2
Бёрнли
окончен

«Челси» лидирует в чемпионате Англии – эту фразу наверняка хотел бы услышать каждый фанат лондонской команды. Но ситуация такова, что на текущий момент «пенсионеры» располагаются лишь на 11-й строчке в турнирной таблице.

При этом «Челси» может похвастаться лидерством по такому необычному показателю, как заработанные пенальти. «Пенсионеры» в этом сезоне заработали уже девять одиннадцатиметровых. Никто в Премьер-лиге пока не заработал больше, на что указывает TNT Sports.

В субботу «Челси» забил гол с пенальти в ворота «Бёрнли». Следить за игрой можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси

Новости по матчу

Сегодня, 30 Марта
19:10
«Челси» лидирует в АПЛ – по заработанным пенальти 2
17:30
«Челси» - «Бёрнли»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 1
17:01
Мудрик – в основе «Челси» на матч АПЛ с «Бёрнли»
15:50
Почеттино: «Мудрик – отличный пример игрока, который со временем становится более зрелым»
12:38
Почеттино: «Мы знаем, почему у нас так много травм, но пока не можем объяснить» 1
11:54
Почеттино: «Мы хотим выиграть АПЛ, однажды это произойдёт»
03:22
Почеттино: «Я не знаю, сыграет ли Рис Джеймс в этом сезоне»
02:22
Челси - Бёрнли: где смотреть прямую трансляцию онлайн
01:58
Почеттино: «Челси» заслуживает место в четвёрке»
29 Марта
19:33
Прогноз на точный счёт матча Челси — Бёрнли АПЛ — 30 марта 2024
00:00
Ставка и прогноз на матч Челси — Бёрнли АПЛ — 30 марта 2024
28 Марта
19:39
Бёли отстранят от управления «Челси» через три года
16:06
Почеттино прокомментировал оскорбления в адрес Стерлинга
15:58
Почеттино: «Лавия очень расстроен из-за травмы»
15:53
Почеттино высказался о состоянии Чилуэлла
14:49
«Челси» готов побороться за Родриго
03:23
Лавия прокомментировал травму, из-за которой выбыл до конца сезона
27 Марта
23:57
Назван минимальный ценник Лукаку, которого намерен продать «Челси»
22:42
«Челси» порадовал фанатов новостью о Палмере
22:33
Мадуэке: «Стерлинга критикуют незаслуженно»
16:09
Лавия не сыграет в этом сезоне
13:48
Романо дал понять, что «Челси» ищет нового центрального защитника
00:36
Казадеи хочет уйти из «Челси» – интерес проявляют клубы Серии А
26 Марта
19:18
Сунесс подверг критике некоторых футболистов «Челси»
14:29
Сунесс призвал взять Стерлинга на Евро-2024
14:28
«Челси» может пригласить Хави
14:18
«Бавария» вышла на связь с представителями защитника «Челси»
13:42
Романо: «Челси» не хочет переплачивать за Осимхена»
12:59
Соседи из Лондона поспорят с «Арсеналом» за Диоманде
12:10
Фердинанд: «Думаю, Галлахер заслуживает находиться в сборной Англии»
10:48
«Челси» - «Бёрнли»: прогноз и ставки БК Pinnacle
19 Марта
22:48
Гранды Премьер-лиги поспорят за бразильского защитника
15:38
Летом Азар вернётся на «Стэмфорд Бридж»
14:07
Джо Коул призвал «Челси» пригласить Модрича и Крооса
18 Марта
15:19
Чуквуэмека: «Думаю, Стерлинг точно справится с критикой»
10:41
Стерлинг извинился перед болельщиками «Челси»
17 Марта
15:44
Хассельбайнк: «Сезон «Челси» проходит ужасно»
01:51
Саутгейт рассказал, ждёт ли возвращения Риса Джеймса в сборную к Евро-2024
01:22
«Челси» заработал больше 4 млн евро на Брое
15 Марта
23:56
Почеттино рассказал, за что Саутгейт ценит Галлахера
23:46
Ливраменто: «Люблю «Челси», но решение покинуть клуб было правильным»
14 Марта
12:50
Чилуэлл должен вернуться в строй совсем скоро
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (2) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
NOBODY
30 Марта 2024 в 19:23
Барса завидует )))))
Leonardis
30 Марта 2024 в 19:14
это уже было, в эпоху Абрамовича
Маттеус назвал самую сильную команду мира - это не «Манчестер Сити» и «Реал» Ромеу уволен из «Барселоны» Гвардиола хочет купить полузащитника «Барселоны» за 100 миллионов евро Зидан может возглавить топ-клуб - известно название «Ливерпуль» сделал предложение по звезде «Реала» - названа сумма Месси собрался ещё за одним Кубком Америки: Жеребьёвка проложила Аргентине прямой путь в финал Стало известно, когда Гвардиола уйдёт из «Манчестер Сити» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» Хаби Алонсо покинет «Байер» только ради одного клуба Роналду снова в списке лучших: Итоги квалификации группового этапа Евро-2024
Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ «Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода «Крылья Советов» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще
Спортивные новости
«Локомотив» переиграл «Авангард» и вышел в полуфинал Кубка Гагарина Канарейкин назвал игрока-открытие этого сезона в КХЛ Медведев разгромно проиграл Синнеру в полуфинале турнира в Майами Канарейкин — об игре «Автомобилиста»: «Всё сбалансировано, нет перекосов ни в одну, ни в другую сторону» Экс-тренер сборной России не верит в переход Федотова в «Филадельфию» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Ньюкасл Ньюкасл
Вест Хэм Вест Хэм
4
3
1.61 4.20 4.50
Видео
Окончен
Тоттенхэм Тоттенхэм
Лутон Таун Лутон Таун
2
1
1.26 6.20 8.20
Видео
Окончен
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Фулхэм Фулхэм
3
3
3.55 4.00 1.82
Видео
Окончен
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
1
1
2.38 3.45 2.70
Видео
Окончен
Борнмут Борнмут
Эвертон Эвертон
2
1
2.01 3.45 3.45
Видео
Окончен
Челси Челси
Бёрнли Бёрнли
2
2
1.30 5.40 7.80
Видео
30.03.24 в 20:30
Астон Вилла Астон Вилла
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.66 3.90 4.60
Видео
30.03.24 в 23:00
Брентфорд Брентфорд
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
2.65 3.40 2.46
Видео
31.03.24 в 16:00
Ливерпуль Ливерпуль
Брайтон Брайтон
1.39 5.00 6.20
Видео
31.03.24 в 18:30
Манчестер Сити Манчестер Сити
Арсенал Арсенал
1.78 3.75 4.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Марта
20:07 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» едва разгромно не проиграл «Шеффилд Юнайтед», но вырвал ничью
20:02 · Англия. Премьер-лига
Поздний гол Сона помог «Тоттенхэму» дожать «Лутон Таун»
20:00 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» ушёл из зоны вылета после ничьей с «Кристал Пэлас»
20:00 · Англия. Премьер-лига
«Челси» упустил победу над предпоследней командой лиги и мог вовсе проиграть
19:57 · Англия. Премьер-лига
«Борнмут» едва не упустил победу над «Эвертоном»
19:46 · Англия. Премьер-лига
Эмери определился с составом «Астон Виллы» на матч против «Вулверхэмптона»
19:30 · Англия. Премьер-лига
Аморим отреагировал на слухи о переходе в «Ливерпуль» на место Клоппа
19:10 · Англия. Премьер-лига
«Челси» лидирует в АПЛ – по заработанным пенальти 2
18:13 · Англия. Премьер-лига
Три топ-клуба интересуются Хёйбьергом
18:07 · Англия. Премьер-лига
Де Дзерби объяснил, почему пока не продлит контракт с «Брайтоном»
17:50 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» добыл сверхволевую победу в конце матча с «Вест Хэмом»
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» - «Бёрнли»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 1
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» - «Лутон Таун»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
17:08 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» назвал состав на игру с «Лутон Таун»
Все новости
Рекомендуем