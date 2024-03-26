Сунесс призвал взять Стерлинга на Евро-2024

Бывший игрок «Ливерпуля» Грэм Сунесс призвал главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта взять нападающего Рахима Стерлинга на Евро-2024. Напомним, игрок «Челси» не попал в заявку «трёх львов» на весенние матчи.

«Стерлинг должен поехать на чемпионат Европы только за счёт того, что сделал для сборной Англии в последние годы. Защитникам всегда приходится непросто в попытках остановить скоростного Рахима. У него есть отличная скорость. При этом Стерлинг в этом сезоне страдает из-за игры в команде, которая выступает нестабильно», – цитирует Сунесса журналист Саймон Филлипс.

В этом розыгрыше Английской премьер-лиги Стерлинг отметился 6 голами и 3 ассистами в 25 матчах.