«Челси» порадовал фанатов новостью о Палмере

Атакующий полузащитник «Челси» Коул Палмер в среду тренировался с командой, о чём сообщается на официальном сайте клуба. Эта новость порадовала фанатов, поскольку Палмер не поучаствовал в мартовских матчах сборной Англии против Бразилии (0:1) и Бельгии (2:2). Сообщалось, что Палмер имеет проблемы со здоровьем.

В 37 матчах сезона 2023/2024 Коул Палмер забил 16 голов и отдал 12 результативных передач на партнёров.

Ближайший матч «Челси» проведёт в субботу, 30 марта, - против «Бёрнли» на своём поле. На текущий момент команда Маурисио Почеттино занимает одиннадцатое место в турнирной таблице Премьер-лиги.