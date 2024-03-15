Почеттино рассказал, за что Саутгейт ценит Галлахера

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино прокомментировал вызов полузащитника Конора Галлахера в ряды сборной Англии.

24-летний игрок «синих» попал в заявку английской национальной команды на мартовские товарищеские матчи против сборных Бразилии и Бельгии.

«Галлахер убеждает тренера сборной Англии [Гарета Саутгейта], потому что всегда выкладывается на 200%. Ему нужно продолжать играть с такой самоотдачей.

Способность всегда сражаться и помогать команде – одно из главных умений Конора», – цитирует инсайдер Фабрицио Романо наставника «Челси» Почеттино.

В текущем сезоне Конор Галлахер провёл 37 матчей за лондонцев, отметившись четырьмя голами и семью ассистами.