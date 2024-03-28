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Лавия прокомментировал травму, из-за которой выбыл до конца сезона

28 Марта 2024 • 03:23 Комментировать
Челси
...
Бёрнли
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30.03 18:00

Полузащитник «Челси» Ромео Лавия поделился разочарованием после рецидива травмы.

Бельгиец выбыл из строя до конца сезона, о чём стало известно в среду. За всю текущую кампанию 20-летний игрок принял участие лишь в одном матче «синих».

«Это разочаровывающий сезон для меня, ведь я не смог помочь товарищам. Я люблю эту команду, эту эмблему, и я больше всего на свете люблю выходить на поле. Поверьте, я каждый день отдавал все силы, чтобы вернуться», – приводит журналист Бен Джейкобс слова футболиста.

Ромео Лавия перебрался в «Челси» в августе прошлого года из «Саутгемптона». Трансфер обошёлся лондонскому клубу более чем в 62 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
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