Полузащитник лондонского «Челси» Кэни Чуквуэмека поддержал нападающего Рахима Стерлинга, который вчера не реализовал пенальти в четвертьфинальном матче Кубка Англии против «Лестера». Напомним, «синие» всё же смогли пройти в полуфинал, обыграв «лис» со счётом 4:2. Один из голов «Челси» забил как раз Чуквуэмека.

«Думаю, Стерлинг точно справится с критикой. Мы знаем, насколько хорошим футболистом он является. В этом сезоне он забил много голов, отдавал ассисты и заработал много пенальти для команды. Подобные выступления случаются. В конце концов, он человек. Давайте не забывать, что Рахим отдал голевую передачу на Палмера. Он очень помог молодым игрокам при адаптации», – цитирует Чуквуэмеку Standard Sport.