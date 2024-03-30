Почеттино: «Я не знаю, сыграет ли Рис Джеймс в этом сезоне»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино не уверен в том, что Рис Джеймс успеет восстановиться до конца текущего сезона.

Капитан лондонцев не появлялся на поле с 10 декабря. Правый защитник перенёс операцию на бедре, требующую длительного восстановления. Дата возвращения 24-летнего игрока в строй по-прежнему неизвестна.

«Я не знаю, сможет ли Рис Джеймс снова сыграть в этом сезоне. Сейчас я не хочу делать прогнозы. Мы надеемся [что Джеймс сыграет до конца сезона], однако, как и в случае с Кристофером Нкунку, нам нужно оценивать ситуацию каждую неделю. У нас пока нет точных дат возвращения», – приводит журналист Фабрицио Романо слова Почеттино.