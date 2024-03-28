Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Почеттино высказался о состоянии Чилуэлла

28 Марта 2024 • 15:53 Комментировать
Челси
...
Бёрнли
1 1.30 X 5.80 2 9.00
30.03 18:00

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино сказал несколько слов о состоянии защитника Бена Чилуэлла.

«Нам нужно оценить некоторых футболистов, таких как Бен Чилуэлл. Он получил болезненный удар по ноге. Сегодня он не смог тренироваться, поэтому нам предстоит оценить его состояние завтра.

Я был немного удивлён, что он вышел в стартовом составе в двух матчах сборной Англии. Теперь он получил ушиб, но нам нужно, чтобы он был готов играть за клуб», - сказал Почеттино на пресс-конференции.

Ближайший матч Премьер-лиги «Челси» проведёт в субботу, 30 марта, - против «Бёрнли» на своём поле.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Бен Чилуэлл ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 28 Марта
15:58
Почеттино: «Лавия очень расстроен из-за травмы»
15:53
Почеттино высказался о состоянии Чилуэлла
03:23
Лавия прокомментировал травму, из-за которой выбыл до конца сезона
27 Марта
23:57
Назван минимальный ценник Лукаку, которого намерен продать «Челси»
22:42
«Челси» порадовал фанатов новостью о Палмере
22:33
Мадуэке: «Стерлинга критикуют незаслуженно»
16:09
Лавия не сыграет в этом сезоне
13:48
Романо дал понять, что «Челси» ищет нового центрального защитника
00:36
Казадеи хочет уйти из «Челси» – интерес проявляют клубы Серии А
26 Марта
19:18
Сунесс подверг критике некоторых футболистов «Челси»
14:29
Сунесс призвал взять Стерлинга на Евро-2024
14:28
«Челси» может пригласить Хави
14:18
«Бавария» вышла на связь с представителями защитника «Челси»
13:42
Романо: «Челси» не хочет переплачивать за Осимхена»
12:59
Соседи из Лондона поспорят с «Арсеналом» за Диоманде
12:10
Фердинанд: «Думаю, Галлахер заслуживает находиться в сборной Англии»
10:48
«Челси» - «Бёрнли»: прогноз и ставки БК Pinnacle
19 Марта
22:48
Гранды Премьер-лиги поспорят за бразильского защитника
15:38
Летом Азар вернётся на «Стэмфорд Бридж»
14:07
Джо Коул призвал «Челси» пригласить Модрича и Крооса
18 Марта
15:19
Чуквуэмека: «Думаю, Стерлинг точно справится с критикой»
10:41
Стерлинг извинился перед болельщиками «Челси»
17 Марта
15:44
Хассельбайнк: «Сезон «Челси» проходит ужасно»
01:51
Саутгейт рассказал, ждёт ли возвращения Риса Джеймса в сборную к Евро-2024
01:22
«Челси» заработал больше 4 млн евро на Брое
15 Марта
23:56
Почеттино рассказал, за что Саутгейт ценит Галлахера
23:46
Ливраменто: «Люблю «Челси», но решение покинуть клуб было правильным»
14 Марта
12:50
Чилуэлл должен вернуться в строй совсем скоро
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЧЕЛСИ БЁРНЛИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн решил, куда уйдёт из «Манчестер Сити» Холанн сделал выбор между «Реалом» и «Барселоной» Стоимость Месси изменилась Три тренера претендуют на место Клоппа - известны все имена Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще Эндрик выбрал номер в «Реале» Мбаппе заявил, что будет играть в Испании – но есть нюанс «Барселона» готовит трансфер Холанна - названы сроки перехода Стало известно, с кем сыграет Украина на Евро-2024
Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве «Бавария» начала переговоры с топ-тренером из АПЛ - известно имя «Барселона» оценила своего игрока в один миллиард евро Винисиус ответил на вопрос о возможном уходе из «Реала» «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Арсенал»: оцениваем, у кого больше шансов на победу в АПЛ Мбаппе назвал Месси сукиным сыном Они выигрывали Лигу чемпионов, а теперь никому не нужны: Бывшие звёзды футбола, ставшие неудачниками на тренерском поприще Роналду в печали: Португалия отхватила поражение от Словении 24-й тур РПЛ может быть перенесён «Барселона» решила продать известного форварда
Спортивные новости
Бывший главный тренер «Авангарда» верит в выход «Локомотива» в полуфинал Кубка Гагарина Канарейкин дал прогноз на исход серии «Спартак» – «Металлург» Кожевников: «Сезон у ЦСКА провальный» Плющев: «Результаты ЦСКА в этом сезоне – нонсенс» «Авангард» пройдет в полуфинал»: Экс-главный тренер сборной России – об игре с «Локомотивом» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 28 Марта
16:06 · Англия. Премьер-лига
Почеттино прокомментировал оскорбления в адрес Стерлинга
15:58 · Англия. Премьер-лига
Почеттино: «Лавия очень расстроен из-за травмы»
15:53 · Англия. Премьер-лига
Почеттино высказался о состоянии Чилуэлла
15:15 · Англия. Премьер-лига
Артета выбрал трёх кандидатов на позицию нападающего в «Арсенале» 1
14:49 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов побороться за Родриго
13:14 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» не ведёт переговоры с Саутгейтом
13:07 · Англия. Премьер-лига
«Ницца» оценивает Тодибо в 50 миллионов евро, топ-клуб АПЛ сохраняет интерес
12:51 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» уверена, что трансфер Холанна состоится через полтора года
12:31 · Англия. Премьер-лига
Рэшфорд может пропустить Евро-2024 - названа причина
12:25 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола одержим трансфером полузащитника «Ньюкасла»
12:02 · Англия. Премьер-лига
Джонсон: «Я бы хотел видеть Хаби Алонсо на посту главного тренера «Ливерпуля»
11:21 · Англия. Премьер-лига
Дзаньоло может перейти в испанский топ-клуб
11:12 · Англия. Премьер-лига
«Челси» интересуется Ольмо
11:09 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» летом хочет подписать правого защитника
11:02 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» положил глаз на нападающего «Реала» 2
Все новости
Рекомендуем