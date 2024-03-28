Почеттино высказался о состоянии Чилуэлла

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино сказал несколько слов о состоянии защитника Бена Чилуэлла.

«Нам нужно оценить некоторых футболистов, таких как Бен Чилуэлл. Он получил болезненный удар по ноге. Сегодня он не смог тренироваться, поэтому нам предстоит оценить его состояние завтра.

Я был немного удивлён, что он вышел в стартовом составе в двух матчах сборной Англии. Теперь он получил ушиб, но нам нужно, чтобы он был готов играть за клуб», - сказал Почеттино на пресс-конференции.

Ближайший матч Премьер-лиги «Челси» проведёт в субботу, 30 марта, - против «Бёрнли» на своём поле.