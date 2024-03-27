Романо дал понять, что «Челси» ищет нового центрального защитника

Авторитетный журналист Фабрицио Романо рассказал о том, что лондонский «Челси» в данный момент активно ищет нового центрального защитника. Напомним, «синие» хотят пригласить в оборону игрока на замену 39-летнему Тьяго Силве, который по окончании сезона с большой долей вероятности покинет клуб на правах свободного агента.

«Я вижу, что «Челси» работает над подписанием нового центрального защитника. В первую очередь клуб хочет разобраться с продажами, а затем приступит к покупкам», – сказал Романо в эфире своего подкаста.

Напомним, «Челси» ранее связывали с такими игроками, как Жан-Клер Тодибо и Усман Диоманде.