«Челси» упустил победу над предпоследней командой лиги и мог вовсе проиграть

В субботу «Челси» принимал «Бёрнли» и заставил своих болельщиков понервничать. Энцо Фернандес с рикошетом от защитника попал в крестовину. Михаил Мудрик с левого фланга здорово прострелил, а Аксель Дисаси замкнул дальнюю штангу при помощи руки, нет гола. В конце тайма Лоренс Ассиньон сфолил в штрафной и вдобавок к пенальти получил вторую желтую карточку. Удален и разгневанный наставник Венсан Компани. Коул Палмер рискнул и подсек мяч по центру ворот - 1:0.

Сразу после перерыва Джон Каллен отменно закрутил мяч в сетку - 1:1. Лайл Фостер мог вовсе шокировать хозяев, но вратарь реально спас. Рахим Стерлинг пяткой на ход Палмеру, который оказался сам перед воротами и реализовал момент - 2:1. Недолго радовались «синие», после углового Дара О'Ши головой пробил перчатки голкипера - 2:2. После этого Джонсон расстреливал ворота - неточно по высоте. Ответ гостей - после подачи с корнера Джей Родригес головой попал в перекладину.

«Челси» на 11-м месте, противник - предпоследний.